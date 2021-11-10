В Миассе уберут с площади памятник Ленину

Памятник Ленину на площади Труда в настоящий момент. Фото: Павел Пономаренко

В Миассе Челябинской области демонтируют памятник Ленину, который находится на площади Труда. В администрации города это объяснили тем, что статуя начала разрушаться, поэтому ее следует убрать для реставрации.

— 6 сентября было обнаружено частичное обрушение памятника В.И. Ленину. По данному факту общественные организации направили в правоохранительные заявление об акте вандализма с просьбой разобраться в ситуации и наказать виновных. Для обследования скульптуры и выявления причин его разрушения была проведена совместная экспертиза сотрудниками Администрации Миасса и специалистами Союза Художников России, — сообщили в пресс-службе мэрии Миасса. — В результате проведения экспертизы и обследования технического состояния памятника было выявлено естественное разрушение материала под многолетним воздействием атмосферной среды, внутреннее расслоение и растрескивание материала, поражение металлической арматуры коррозией. Одновременно с профессиональным обследованием специалистами Отдела МВД было установлено, что противоправные действия в отношении памятника не совершались.

Проверка мэрии и Союза Художников России показала, что косметический ремонт памятника проблему дальнейшего разрушения не устранит. Статую собираются демонтировать с постамента и перевезти на рабочую площадку для реставрации либо полной ее замены. Памятник планируют убрать до 15 декабря.

Напомним, в сентябре прошлого года неизвестные осквернили памятник Ленину в Миассе, установленном в городском саду. Хулиганы облили его красной краской и написали на нем слово «убийца». Этот инцидент не обошел внимания председателя КПРФ Геннадия Зюганова.

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