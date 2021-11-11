Не смогли улететь и голодали: в Челябинске спасают лебедей с поврежденными крыльями

Птиц забрали с озера в Октябрьском районе. Фото: министерство экологии Челябинской области

Двух лебедей пытаются спасти от гибели в Челябинской области. Первыми птиц заметили жители села Кочердык Октябрьского района. Они сообщили, что лебеди, плавающие в озере Кислое не улетели на юг и выглядят истощенными.

Специалисты регионального министерства экологии подтвердили, что птицы оказались в опасности. Пернатых поймали и забрали с озера.

— Лебеди находились в тяжелом состоянии, у них были повреждены крылья, — рассказали в пресс-службе минэкологии.

Лебедей будут лечить в Челябинске. Фото: министерство экологии Челябинской области

Орнитологи-ветеринары решили, что птиц нужно отвезти в Челябинск и передать в фонд зоозащиты «Спаси меня». У руководящего фондом ветеринара Карена Даллакяна уже есть большой опыт работы с лебедями. Ранее он лечил лебедя, пострадавшего от человеческих рук, и помогал подстреленным браконьерами птицам.

Минувшим летом возмущение челябинцев вызвал инцидент на пруду рядам с садами: собаки растерзали самку краснокнижного лебедя.

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