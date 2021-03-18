Мэрия Челябинска купит 25 валидаторов в трамваи и троллейбусы

Пока валидатор установлен только в одном вагоне. Фото: администрация Челябинска

Челябинский трамвай №20 оборудовали валидатором — за проезд пассажиры теперь могут заплатить картой: банковской или транспортной. Пока будущее наступило только в одном вагоне. Но администрация города пообещала закупить еще устройства, если система успешно пройдет тестирование.

— Устройства будут установлены на трамвае № 20 и на троллейбусе № 26, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в интервью на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) замминистра транспорта Александр Егоров прокомментировал необходимость установки валидаторов:

— Сейчас расход на персонал велик. Кондукторов необходимо переводить в контролеры. Вместе с тем, нужно увеличить штраф за неоплаченный проезд. Сейчас он от 100 до 500 рублей. Мы вышли с инициативой к Заксобранию увеличить до 700-1000 рублей.

Напомним, в июле прошлого года вагоновожатые начали работать как маршрутчики, принимая плату за проезд вместо кондукторов. Сначала транспортники заявили, что мера вынужденная, но вскоре нововведение стало массовым.

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