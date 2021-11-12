Погода в Челябинске на три дня: снегопады продолжатся, а температура опустится до -13

Зима пришла, когда ее и ждали: в Челябинске снег обычно ложится 13 ноября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Похоже, в Челябинск пришла зима. По крайней мере, на ближайшие три дня она точно задержится: по прогнозам синоптиков, в городе ожидаются снегопады и понижение температуры. Какую погоду сулят метеорологи трех сервисов — смотрим ниже.

По данным «Гисметео» в выходные в Челябинске будет теплая для зимы погода: -1-4 градуса. При этом в субботу и воскресенье пойдут обильные снегопады, а порывы ветра достигнут 8 метров в секунду.

Скриншот: gismeteo.ru

Вечером в воскресенье ситуация на улице изменится: начнется сильный ветер и столбики термометров понизятся до -9, продолжая опускаться на протяжении понедельника. Самая низкая температура первого рабочего дня будет на отметке в -11 градусов. Зато ветер почти перестанет дуть, и, возможно, это сделает понедельник чуть теплее.

Синоптики Яндекс.Погоды тоже обещают, что в субботу и воскресенье нас ждут обильные снегопады. Но если в субботу на улице будет ощущаться минус 2 градуса, то в воскресенье уже до минус 8. А из-за ветра температура будет ощущаться как минус 13.

Скриншот: yandex.ru

В понедельник придет конкретная зима: снегопад перестанет, но к этому моменту появятся высокие сугробы. Плюс, к вечеру похолодает до -13. И, несмотря на штиль, по ощущениям будут все -19 градусов.

У сервиса World Weather более оптимистичные прогнозы: 13 ноября ночью -4, пасмурно и южный ветер до трех метров в секунду. С утра начнется снегопад, днем ветер усилится и температура будет держаться на уровне -2 градусов. Вечером термометры покажут -3, а ветер сменит направление на северо-западный.

Скриншот: world-weather.ru

14 ноября ночью будет -3, утром температура поднимется на один градус, днем снова опустится — уже до минус четырех, а вечером потянется к минус десяти. При этом ветер весь день будет северный и северо-западный до 6 метров в секунду.

15 ноября самым холодным временем станет ночь — тогда столбики термометров задержатся на самом минимальном значении за эту осень: -10 градусах. А днем и вечером потеплеет на пару градусов. Благодаря затихающему ветру эта разница будет ощутима.

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