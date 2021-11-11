Челябинск назвали самым снежным городом России: вспоминаем, как заметало город

Минувшая зима в Челябинске запомнилась сильными снегопадами и лютыми холодами Фото: Валентина ВАГАНОВА

Челябинск оказался на первом месте среди российских мегаполисов по количеству выпадающего снега. Рейтинг составили аналитики сервиса «Яндекс.Погода» на основе метеорологических наблюдений за 10 лет.

Суммарная толщина снега, который выпадает за сезон в Челябинске, составила 181 сантиметр. Для сравнения, в занявшей вторую строчку рейтинга Перми этот показатель равняется 143 сантиметрам, а в расположившемся на третьем месте рейтинга Нижнем Новгороде — 126 сантиметрам.

Менее снежными, чем Челябинск, оказались и столицы соседних уральских регионов. В Уфе за зиму выпадает 120 сантиметров снега, а в Екатеринбурге — 118 сантиметров. Эти города занимают в рейтинге соответственно четвертую и пятую строчки.

В метель машины до крыши заносило снегом. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

— Если представить, что над всей территорией города осадки выпадают равномерно, получится, что на Челябинск за сезон ложится примерно 91 млн «КамАЗов» снега, — рассказали в пресс-службе «Яндекса».

В среднем «снежный» период в Челябинске длится 182 дня — ровно полгода. Первый снег на Южном Урале выпадает обычно в середине сентября или начале октября, а тают сугробы в конце апреля, хотя последние снегопады — не редкость и в середине мая.

Самой многоснежной в последнем десятилетии была зима 2013-2014 года. Общая толщина выпавшего в Челябинске снега тогда составила 240 сантиметров. Многим горожанам запомнилось 25 апреля 2014 года, когда всего за день выросли внушительные сугробы. По подсчетам метеорологов, за сутки тогда выпало 25 сантиметров осадков.

Куда хуже обстоят дела в городах области, особенно на трассах. В 2021 году жители Челябинской области также в полной мере испытали тяготы снежного сезона. В феврале во время аномального мороза и метели на трассе в Верхнеуральском районе застряли десяток машин и микроавтобус. К месту затора не могла пробиться спецтехника. Тогда сотрудники полиции попросили у местного предпринимателя снегоход и на нем по двое эвакуировали замерзавших людей из машин. К спасательной операции вскоре присоединились добровольцы. Удалось эвакуировать около трех десятков человек, в том числе детей.

А в Кусе волонтеры спасли погибавшую от холода собаку. Обессилевшего колли с обледеневшей шерстью забрали с обочины дороги, отогрели и стали лечить.

Неравнодушные южноуральцы спасли брошенную собаку. Фото: Максим БИКБАЕВ

В марте из-за обильных снегопадов выросли огромные пробки на федеральной трассе М-5. Фанаты челябинского хоккейного клуба «Трактор» не сумели доехать до Уфы, чтобы попасть на матч любимой команды, автобусу с болельщиками пришлось разворачиваться и возвращаться домой.

На заснеженной дороге произошла серьезная авария, но врачи не могли доехать до места происшествия из-за снежных переметов. Поселковый фельдшер километр прошла по сугробам, чтобы оказать помощь истекавшему кровью водителю. В это время спасатели пробивались сквозь снег к месту ДТП, им приходилось то и дело останавливаться и лопатами расчищать дорогу.

В экстремальный мороз не обойтись без помощи спасателей. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Пострадавшего водителя в результате сумели через сугробы донести до машины скорой помощи на носилках.

В ближайшие дни, 12 и 13 ноября в Челябинской области также прогнозируют метели. Гололедица на дорогах возникла еще накануне, автомобилистов предупредили о повышенной опасности.

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