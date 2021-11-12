Вакцинация от коронавируса: где поставить прививку в Челябинской области с 12 по 14 ноября 2021

Привиться теперь можно еще в двух пунктах вакцинации Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области продолжается бесплатная вакцинация от коронавируса: количество заболевших выросло до 580 человек. В эти выходные появились дополнительные пункты: это МФЦ на Труда и областная клиническая больница. Какой у них график работы и где еще поставить прививку в Челябинске и Челябинской области с 12 по 14 ноября 2021 года?

12 ноября поставить прививку от коронавируса в Челябинске можно будет в МФЦ на ул. Труда, 164. Мобильный пункт будет работать с 11 до 14 часов.

Также к постоянным пунктам вакцинации добавится Челябинская областная клиническая больница. Прививать от ковида «Спутником V» будут по будням с 12 до 18 часов в отделении плановой госпитализации — это первый корпус. Для предварительной записи звоните с 8:00 до 17:00 по телефону: (351) 749-37-97.

Кроме того, продолжают ежедневно прививать во дворе спорта «Юность» — с 10 до 20 часов. С сегодняшнего числа там открыли бесплатный диагностический пункт по родинкам. Также поставить вакцину можно в торгово-развлекательных комплексах и гипермаркетах, куда ведет отдельный вход:

— в «Космосе» до 15 ноября с 12 до 20 часов;

— в «Алмазе» до 12 ноября с 14:00 до 18:00, а 13-14 ноября с 12 до 18 часов;

— в «Ленте» (на Черкасской) до 15 ноября с 16:00 до 20:00.

В Магнитогорске получить вакцинацию от коронавируса можно до 16 ноября.

С 12 до 20 часов прививку будут ставить в ТРК «Гостиный двор» и «Континент», ТЦ «Лента» и ТК «Джаз Молл».

С 10 до 20 часов — в ледовой арене «Металлург».

В Миассе вакцинацию проводят в здании администрации города. До 12 ноября с 14 до 19 часов, а 13-14 ноября с 12:00 до 17:00.

В Златоусте два мобильных пункта — на автовокзале и в ТРК «Агат». 12 ноября в первом прививают до 14:00, а во втором — с 13:00 до 19:00.

А 13-14 ноября в обоих местах вакцинация проходит с 10 до 15 часов.

Жители Кыштыма могут поставить прививку до 14 ноября в ТК «Радуга»: там специалисты будут сидеть с 12 до 20 часов каждый день.

В Пласте тоже один мобильный пункт — его развернули в школе №10. Вакцинацию проводят до 14 ноября с 9:00 до 16:00.

В Копейске прививки ставят только до 13 ноября и во дворце Кирова с 10 до 18 часов.

А вот в Чесме вакцинация от коронавируса проходит 12 ноября на Центральном рынке до 13:00 и в ТЦ «Магнит» с 10:00 до 14:00 до 14 ноября.

В региональном Минздраве напомнили, что продолжают работать круглосуточные пункты вакцинации и прививочные кабинеты в поликлиниках, где принимают в штатном режиме.

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