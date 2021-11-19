В Челябинской области установили стильный памятник оперной певице Елене Образцовой

Такая стела появилась в Сатке. Фото: instagram.com/alexandrglazkov_official

В Челябинской области в городе Сатка, знаменитом своими граффити и арт-объектами, установили памятник Елена Образцовой. Оперную певицу, солистку Большого театра увековечили в стеле с подсветкой в образе Кармен.

Над дизайном работал скульптор, архитектор, заслуженный художник России Иван Коржев. Многие саткинцы гадают, как их город связан с Образцовой. Оказалось, что она была в Сатке с концертом, поэтому руководитель градообразуюшего предприятия «Магнезит» решил поставить ей памятник.

В честь Елены Образцовой в Челябинской области проводится фестиваль. Фото: instagram.com/alexandrglazkov_official

Фото: instagram.com/alexandrglazkov_official

— Знакомство с оперной дивой — это одно из самых ярких событий моей жизни. Уверен, что она оставила незабываемые впечатления у всех, кто был тогда на концерте в ДК «Магнезит», — объяснил глава Саткинского района Александр Глазков.

Фото: instagram.com/alexandrglazkov_official

Фото: instagram.com/alexandrglazkov_official

За последние несколько лет Сатка стала местом притяжения туристов. Старую часть города с частными домами превратили в «пряничную деревню», создав яркие фасады, на многоэтажках нарисовали граффити, а на улицах установили множество арт-объектов, например, в виде гигантских кроссовок. А с недавних пор въезд в район украшает современная стильная стела с подсветкой.

Так оформлен въезд в Саткинский район. Фото: Денис Шариков, instagram.com/alexandrglazkov_official

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