В Челябинской области пожаловались на слив канализационных вод в реку Ай

Фото: кадр с видео

Жители Златоуста сняли на камеру, как в реку Ай попадают канализационные воды. Ролик появился в соцсетях, и уже вызвал возмущение у местных жителей.

— Вот так фонтанирует канализация на машзаводе, ниже аптеки. Это Ай. Все это течет именно в него, — говорит автор видео.

На кадрах видно, как в воде фонтанирует и бурлит темно-зеленая жидкость, которая затем стекает вниз по течению реки. Жители города опасаются, что из-за этого может произойти экологическая катастрофа.

В администрации Златоустовского городского округа в курсе о проблеме. Там сообщили, что уже началась проверка.

— Информация о возможном попадании канализационных стоков в реку Ай, поступившая из соцсетей, принята в работу. Контролирующие органы, а также обслуживающая сети организация, извещены. В настоящее время специалисты ООО «Златоустовский Водоканал» проводят оперативный мониторинг ситуации и примут необходимые меры, — рассказали в администрации Златоустовского городского округа.

Напомним, в начале ноября в реке Уй возле Троицка зафиксировали превышение аммиака. Из-за этого на сутки в городе отключали водоснабжение. Вскоре воду дали, но власти рекомендовали ее кипятить перед использованием. Позже губернатор Алексей Текслер рассказал, кто является виновником ЧП.

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