Челябинский депутат КПРФ, которого обвиняют в даче взятки, останется под домашним арестом

Арман Аракелян. Фото: Законодательное собрание Челябинской области

Депутат регионального Законодательного собрания от КПРФ Арман Аракелян останется под домашним арестом до 17 января. Решение об этом принял Челябинский областной суд.

Как сообщили в пресс-службе суда, адвокат Армана Аракеляна обжаловал постановление о продлении меры пресечения. Он просил не изолировать подзащитного от общества и отпустить его под залог. Суд эту просьбу не удовлетворил.

Напомним, Арман Аракелян уже не впервые пытается освободиться, заплатив залог. Ранее он предлагал внести в качестве гарантии 5 млн рублей.

Депутата обвиняют в даче взятки. Его задержали в начале марта. По версии следствия, в 2019 году подозреваемые дали взятку оргтехникой на сумму более 185 тысяч рублей двум сотрудникам организации, которые контролировали ведение дорожных работ на федеральной трассе и могли закрыть глаза на недостатки.

Арман Аракелян является директором компании «Дорстройгрупп» — это крупнейший дорожный подрядчик в области. Фирме принадлежат многомиллионные контракты на обслуживание дорог в Челябинске и области.

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