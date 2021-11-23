В Челябинске получили, но пока не могут выпустить на линию 157 автобусов

По условиям контракта, все автобусы низкопольные и выкрашены в зеленый цвет. Фото: администрация Челябинска

В Челябинске получили все 157 купленных в этом году автобусов. Об этом на совещании в мэрии рассказал замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

Парк общественного транспорта пополнили 110 «ЛиАЗов» и 47 «Волгабасов». Все автобусы низкопольные и работают на сжиженном или сжатом газе. На покупку машин Челябинской области из федеральной казны выделили 1,9 млрд рублей.

Пока что новые автобусы не перевозят пассажиров. На линию их смогут выпустить только после оформления всех необходимых документов и установки дополнительного оборудования.

На прошлой неделе в Челябинскую доставили также 39 автобусов, которые будут возить на уроки сельских школьников.

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