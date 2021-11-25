Радиоактивную трубу увезли из центра Челябинска

Фото: управление безопасности жизнедеятельности Челябинска

Радиоактивный кусок трубы извлекли из асфальта на улице Труда в Челябинске, а оставшуюся от него дыру забетонировали.

— В настоящее время превышение радиоактивного фона не зафиксировано, — сообщили в муниципальном управлении безопасности.

Напомним, источник радиационного загрязнения в центре Челябинска обнаружил инженер-физик Андрей Ожаровский. Он немедленно вызвал спасателей. Бета-излучение, как выяснилось, испускал вкопанный в землю обрезок металлической трубы, заполненный грунтом и окалиной.

Замеры специалистов областного «Центра гигиены и эпидемиологии» подтвердили превышение уровня радиационного фона. В управлении безопасности заявили, что излучение не опасно для жителей Челябинска. Тем не менее, участок тротуара на улице Труда огородили, а трубу до удаления закрыли железобетонной плитой.

Радиоактивная металлическая опора раньше удерживала рекламный баннер. Представители рекламных компаний рассказали КП-Челябинск, почему баннер мог стать источником излучения. А телеведущий Иван Ургант сделал инцидент в Челябинске темой для шуток в своей программе.

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