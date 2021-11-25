Прокурор запросил 3,5 года колонии для бывшего директора челябинского аэропорта

Андрей Осипов руководил челябинским аэропортом с ноября 2019 по март 2020 года. Фото: Дмитрий СОТНИКОВ

В Центральном районном суде состоялись прения по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора «Челябинского авиапредприятия» Андрея Оспиова, обвиняемого в мошенничестве со страховкой (ч.3 ст. 159.5 УК РФ). Прокурор запросил для подсудимого наказание в виде трех лет и шести месяцев колонии общего режима.

— Оглашение приговора в отношении бывшего генерального директора АО «Челябинское авиапредприятие» состоится 30 ноября в 10 часов утра, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По версии следствия, Андрей Осипов попал в ДТП на служебной машине и оставил место происшествия. Компенсацию по договору КАСКО не выплачивают, если водитель скрылся с места аварии. Чтобы все же получить деньги от страховой компании, директор поручил своему подчиненному инсценировать ДТП и официально его оформить. По полученным работникам документам выплатили 170 тыс. рублей страховки. Подробностями этой истории с КП-Челябинск поделился один из сотрудников аэропорта. По его словам, ситуация хорошо известна на авиапредприятии.

В начале марта Андрея Осипова задержали сотрудники ФСБ. Сначала его поместили под домашний арест, но бывший директор нарушал условия этой меры пресечения, поэтому суд решил перевести его под стражу.

Андрей Осипов возглавил аэропорт Челябинска 1 ноября 2019 года, а 27 ноября уже презентовал новый терминал, который строили к саммитам ШОС и БРИКС. До этого он руководил аэропортом Мурманска.

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