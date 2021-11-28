Вместо бетонного парапета на набережной в центре Челябинске появится прозрачное ограждение

Бетонное ограждение морально устарело Фото: Кирилл САДЫКОВ

На набережной реки Миасс возле Исторического музея начались работы по замене старого бетонного парапета на прозрачное, металлическое ограждение. Оно будет таким, же как как за «Мегаполисом» и Филармонией. Речь идет об участке от моста по улице Кирова до скандального гранитного ограждения, которое сделали в 2019 году.

— Решили [заменить], потому что прозрачный парапет красивей, и появились средства, чтобы поменять оставшийся кусочек, который был не в граните и не прозрачный, — рассказал журналисту КП-Челябинск руководитель городского управления информационной политики Владимир Сафонов.

Напомним, аукцион объявили в сентябре. Начальная цена — 9,2 млн рублей. Однако первый раз его признали несостоявшимся — не было желающих. Затем заявилось сразу четыре компании. Контракт получила строительная компания «Анн», предложившая наименьшую цену — около 7,3 млн рублей.

Схема из проектной документации.

Протяженность нового парапета составит 78 метров, высота 1,2 метра. В мэрии уточнили, что холода — не помеха для проведения работ.

— Допускается, раз мы провели закупку и определили подрядчика, — уточнил Владимир Сафонов.

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