На набережной в Челябинске разрушается гранитный парапет

На гранитной стене, которую сделали в прошлом году, сдвинулись плиты. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Гранитная набережная за краеведческим музеем начала разваливаться. На построенной в позапрошлом году стене в нескольких местах появились трещины, поднялись плиты.

— И слава Богу. Тем быстрее здесь появится адекватное прозрачное ограждение, — сказал челябинский урбанист Лев Владов.

Появились трещины и сколы. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В администрации объяснили, что парапет повредился зимой снегоуборочной техникой.

— По факту происшествия сразу был составлен акт, в настоящий момент данная плита не представляет угрозы. При наступлении устойчивых положительных температур воздуха, повреждение будет устранено, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Что-то разрушается, а кучи - вечны. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Напомним, ремонт набережной сразу вызывал негодование горожан. Как минимум, потому что новый парапет загородил вид на воду. Позже УФАС заподозрило сговор между мэрией и подрядчиками — ремонт начался раньше, чем появился проект переустройства.

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