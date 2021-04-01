На набережной в Челябинске разрушается гранитный парапет

На гранитной стене, которую сделали в прошлом году, сдвинулись плиты.
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Гранитная набережная за краеведческим музеем начала разваливаться. На построенной в позапрошлом году стене в нескольких местах появились трещины, поднялись плиты.
— И слава Богу. Тем быстрее здесь появится адекватное прозрачное ограждение, — сказал челябинский урбанист Лев Владов.
Появились трещины и сколы.
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
В администрации объяснили, что парапет повредился зимой снегоуборочной техникой.
— По факту происшествия сразу был составлен акт, в настоящий момент данная плита не представляет угрозы. При наступлении устойчивых положительных температур воздуха, повреждение будет устранено, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
Что-то разрушается, а кучи - вечны.
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Напомним, ремонт набережной сразу вызывал негодование горожан. Как минимум, потому что новый парапет загородил вид на воду. Позже УФАС заподозрило сговор между мэрией и подрядчиками — ремонт начался раньше, чем появился проект переустройства.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru