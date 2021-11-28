Губернатор Алексей Текслер выразил соболезнования в связи со смертью Александра Градского

Александр Градский был настоящей легендой отечественной рок-музыки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор и правительство Челябинской области выразили соболезнования в связи со смертью Александра Градского. Артист скончался сегодня ночью. Ему было 72 года.

— Это большая утрата не только для родных и близких, но и для всех поклонников таланта и творчества покойного. Александр Градский был настоящей легендой отечественной рок-музыки, видным композитором, педагогом, исследователем музыки. За свою жизнь он воспитал целую плеяду талантливых учеников и оставил после себя богатейшее творческое наследие, — сообщила пресс-служба губернатора.

Также в пресс-службе отметили, что память об Александре Градском останется в сердцах тех, кто хоть раз слышал его голос и знал его уникальную манеру исполнения.

Напомним, Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске. В 1957 году семья переехала в Москву. Проведенные на Южном Урале годы жизни сам исполнитель называл «Клевыми». Жил он на проспекте Маленкова, который позже стал проспектом Ленина. Чем еще отметился Александр Градский в Челябинске и почему сорвался один из его концертов, — читайте в нашем материале.

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