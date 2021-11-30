Пострадавшие в аварии с подростком на BMW в Челябинске опасаются, что виновник уйдет от ответственности

Фото: АЧН Челябинск/vk.com

Участники массовой аварии на улице Чичерина рассказали, что устроивший ДТП подросток признался: за рулем BMW 5 был именно он. 17-летний юноша врезался в Toyota, KIA Sportage, Skoda и Hyundai.

— Участник ДТП — несовершеннолетний, — подтвердили в ГИБДД Челябинска.

По словам очевидцев, на месте аварии юноша вел себя не очень красиво. Юлия, хозяйка одной из помятых в столкновении машин, рассказала, что управлявший BMW подросток даже не попытался извиниться, а его мать, приехав на место происшествия, вела себя грубо, ругалась матом и утверждала, что за рулем находился не ее сын, а кто-то другой.

Автомобилисты не уверены, что виновника аварии привлекут к ответственности, но собираются добиваться компенсации. Машины оказались сильно повреждены, одна из них, по заключению владельца, не подлежит восстановлению.

По данным Госавтоинспекции, люди в ДТП не пострадали. Сами попавшие в ДТП челябинцы утверждали, что два человека получили ушибы.

— Дочь у меня получила травмы головы, сотрясение зафиксировано, — рассказала участница аварии Юлия. Женщина добавила, что будет до конца отстаивать свои права.

В ГИБДД сейчас продолжают расследование дорожного происшествия.

Напомним, ДТП случилось днем 27 ноября. Очевидцы сообщили, что подросток на BMW ехал на большой скорости, перестраиваясь из ряда в ряд, а затем столкнулся с четырьмя иномарками.

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