На Комсомольском проспекте в Челябинске после ремонта увеличилась аварийность

В ГИБДД раскритиковали содержание разметки и уборку снега на Комсомольском проспекте

После ремонта Комсомольского проспекта в Челябинске и изменения на нем схемы движения стало больше аварий. Об этом заявили в ГИБДД города. По данным Госавтоинспекции, в прошлом году за август-октябрь на улице случилось 74 ДТП, а в этом году — 100. Количество аварий с пострадавшими увеличилось с 12 до 19.

Оказалось, что власти не согласовали с ГИБДД изменение схемы движения по проспекту. И это не единственная проблема.

На отрезке Комсомольского проспекта между Свердловским проспектом и улицей Чайковского не убрали старую уже не актуальную разметку. А на недавно созданных выделенных полосах для общественного транспорта, наоборот, не везде нанесли новую разметку. Получившаяся путаница, по мнению экспертов ГИБДД, вводит в заблуждение водителей и повышает риск аварий. С наступлением холодного сезона ситуация только усугубилась.

— Несвоевременная уборка снега с проезжей части не позволяет увидеть дорожную разметку и создает дополнительные трудности для водителей, — отметили в ГИБДД,

Есть проблемы и у пешеходов: на островках безопасности не хватает обязательных по ГОСТу светофоров.

Напомним, ремонт Комсомольского проспекта в Челябинске провели летом 2021 года. На улице создали выделенные полосы для общественного транспорта и частично изменили схему проезда. Предполагалось, что это увеличит скорость движения транспортного потока и снизит количество пробок. Однако после нововведений автомобилист стали жаловаться на заторы в часы пик и трудности с проездом по перекресткам. В мэрии заявили, что водители правы лишь отчасти.

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