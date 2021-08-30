В СК рассказали, сколько денег получил от студентов пойманный на взятке завкафедры челябинского вуза

На счетах профессора арестовали 2 млн рублей. Фото: uralgufk.ru

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела завкафедрой теории и методики спортивных игр УралГУФКа Виктор Олефиренко. Напомним, 68-летнего профессора поймали с поличным при получении 20 тыс. рублей от студента. Тогда шла речь о взятках на сумму около 70 тыс. рублей, но оказалось, куда больше.

— По данным следствия, обвиняемый в период 2013-2020 гг. получил взятки на сумму более 1,7 млн рублей от студентов за сдачу экзаменов и зачетов без фактической проверки знаний, — рассказал официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В ходе расследования дела арестовали банковские счета Виктора Олефиренко, на которых лежит более 2 млн рублей. Уголовное дело о получении взятки (ч. 3, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) передали в суд.

СПРАВКА КП

По данным сайта университета, Виктор Олефиренко работает на кафедре с 1977 года. Тренировал женскую сборную УралГУФК, мужскую сборную УралГУФК, которые регулярно становились чемпионами и призерами городских и областных соревнований, имеет множество наград от властей.

НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Отметим, что это не единственное дело о взятках в УралГУФК за последнее время. Так, в сентябре прошлого года бывшего ректора вуза Евгения Орехова признали виновным в получении взяток в крупном размере и превышении полномочий. Его приговорили к 6 годам колонии строгого режима и к штрафу в 3 млн рублей. Также ему запретили занимать определенные должности сроком на 3 года, но затем этот пункт отменили.

Вместе с экс-ректором на скамье подсудимых оказалась и его дочь Анастасия. Она была признана виновной в том, что стала посредником во взятках. Суд назначил ей 4 года колонии общего режима и штраф в размере 2 млн рублей.

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