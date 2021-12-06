В Челябинске создали петицию с требованием привлечь к ответственности школьницу, которая разорвала на части котенка

На балконной двери в подъезде убийца оставил надпись кровью котенка «I kill you». Фото: Артем Клименко

На сайте Change.org появилась петиция с требованием привлечь к уголовной ответственности челябинскую школьницу, которая разорвала на части котенка в подъезде многоквартирного дома. Активисты хотят, чтобы 13-летнюю девочку наказали по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

— За свое зверство, девочка не понесет наказания, а с животных может переключиться на людей. А мать только оплатит штраф. — говорится в петиции. — Один из законов криминалистической психологии гласит: если человек срывает злобу на животных, то он практически гарантированно выплеснет ее и на людей.

Также активисты требуют, чтобы наказали мать девочки. Они считают, что женщина ненадлежащим образом воспитала свою дочь.

На момент написания этой публикации петицию подписали 1 271 человек. Отметим, что возраст уголовной ответственности за жестокое обращение с животными начинается с 16 лет. Сейчас девочку хотят отправить в центр для содержания несовершеннолетних.

Инцидент произошел 27 ноября в подъезде многоквартирного дома по улице 40-летия Победы. Котенка разорвали на четыре части, а в рот отрубленной головы вставили сигарету. После этого убийца кровью животного написал на переходной балконной двери «I kill you».

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