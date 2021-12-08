«Это никуда не годится»: губернатор Челябинской области о реконструкции Комсомольского проспекта

Такие масштабные проекты должны быть понятны людям, считает Текслер. Фото: пресс-служба правительства

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе Прямой линии высказал свое мнение о реконструкции Комсомольского проспекта в Челябинске:

— Проблему я знаю, сам наблюдаю. С одной стороны, мне импонирует желание администрации города заниматься реновацией одной из магистральных улиц города. Там реализован ряд инновационных идей — велодорожки, организованные съезды влево, выделенные линии. Но шум и волна в моем понимании связаны с тем, что изначально к проекту не отнеслись серьезно, как к проекту, который меняет ситуацию в городе в градостроительном и дорожном плане. Проект был разработан просто как транспортная схема. На мой взгляд, надо было отнестись более серьезно.

По мнению Алексея Текслера, повышение аварийности на Комсомольском проспекте (напомним, не так давно ГИБДД озвучили, что на проспекте она выросла, — прим. автора) для такого объекта «никуда не годится».

— ГИБДД сделала анализ за непродолжительный период. Нужно взять промежуток больше. Если аварийность действительно увеличилась, это никуда не годится. Такие проекты нам не нужны. Здесь нужно руководству города обратить внимание на критику жителей и сделать выводы, возможно даже кадровые, — сказал Алексей Текслер. — Будущие объекты должны быть понятные, люди должны понимать, что и почему. Работу надо продолжать, но делать с умом.

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