Трамвайные пути в центре Челябинска оградили столбиками

Столбики помогут избежать ДТП Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

Многие челябинцы уже заметили появление дорожных столбиков, огораживающих трамвайные пути. Их установили на небольших участках по улице Труда и Свердловскому проспекту. Замминистра транспорта Челябинской области рассказал, что они нужны для обособления путей.

— Решение менее эффективно, чем бортовой камень, но тоже имеет место быть в условиях оперативного спасения трамвайной системы, — написал Александр Егоров на своей странице в Facebook. — Кстати, теперь столбики позволят избежать того самого ДТП, что произошло на этом же месте неделей ранее.

Речь идет про ДТП на улице Труда, где водитель решила повернуть перед трамваем, но не успела завершить маневр.

Обособлять трамвайные пути начали осенью этого года. Отделить от транспортного потока планируют 30 км на разных участках.

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