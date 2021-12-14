Все школы муниципалитета в Челябинской области закрыли из-за ОРВИ

Уроки снова будут проводить дистанционно
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Катав-Ивановском районе с 14 декабря прекращают уроки в школьных зданиях. Решение об этом приняли на заседании штаба по профилактике ОРВИ и гриппа: в районе отметили рост заболеваемости. Как сообщили в администрации муниципалитета, детей не отправляют на карантин, а переводят на дистанционное обучение.
Удаленно учиться дети будут до 20 декабря включительно.
С 14 по 20 декабря в Катав-Ивановском районе также ограничили проведение культурно-массовых мероприятий.
По данным Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ растет во всей Челябинской области. За предыдущую неделю она увеличилась сразу на 36%.
Ранее на дистанционное обучение отправляли школьников Озерска и Снежинска: там проводить уроки удаленно решили из-за сложной ситуации с коронавирусом.
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