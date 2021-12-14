В Росавиации раскритиковали работу челябинского аэропорта после ЧП с самолетом

В Федеральном агентстве воздушного транспорта отреагировали на происшествие с самолетом Bombardier в Челябинском аэропорту. Фото: Уральская транспортная прокуратура

Глава Росавиации Александр Нерадько выступил с жесткой критикой в адрес сотрудников и руководства челябинского аэропорта. Об этом сообщает РБК. По данным издания, в подразделениях Федерального агентства воздушного транспорта получили письмо Александра Нерадько с подробным описанием проблем. Это произошло после инцидента 1 декабря, когда самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Челябинске. Люди не пострадали, но происшествие на несколько часов блокировало работу аэропорта. Причиной ЧП назвали погодные условия. 1 декабря во всех районах Челябинской области шел дождь, а температура воздуха колебалась от -2 до 0 градусов, повсеместно возник сильный гололед.

В Росавиации, однако, считают, что с погодой можно было справиться. В письме Александра Нерадько причиной происшествия названо «невыполнение необходимых технологических процедур по подготовке рабочей поверхности искусственной взлетно-посадочной полосы в условиях снегопада, дождя, перехода температуры через ноль градусов». В аэропорту, по данным Росавиации, передали недостоверную информацию о состоянии полосы экипажу идущего на посадку воздушного судна.

В письме говорится, что полосу так плохо подготовили не только из-за недостатков в работе технических подразделений, но и из-за безответственности специалистов, руководящих безопасностью полетов, а также некомпетентности руководства аэродрома.

В пресс-службе Челябинского авиапредприятия сообщили, что проверка в связи с инцидентом 1 декабря еще не завершена. Тем не менее в аэропорту приняли меры для предотвращения в будущем чрезвычайных происшествий.

— Разработан и утвержден план мероприятий, усиливающих контроль за работой аэродромной службы и службы планирования и управления производством. По итогам проверки будут приняты кадровые решения по лицам, ответственным за инцидент, которые позволят усилить кадровый потенциал предприятия. Нынешнее руководство аэропорта считает, что повторение подобных ситуаций недопустимо, — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Напомним, самолет компании UVT Aero, прилетевший из Казани 1 декабря, после посадки в Челябинске выкатился на 20 метров за пределы полосы. На борту находились 33 пассажира, в том числе ребенок, и трое членов экипажа. Никто из них не пострадал. В транспортной прокуратуре после инцидента начали проверку. Предварительно причинами происшествия назвали обледенение полосы и сильный боковой ветер.

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