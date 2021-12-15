После погрома на челябинском кладбище возбудили уголовное дело

Полицейские разыскивают виновников погрома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске возбудили уголовное дело о надругательстве над местами захоронения после погрома, устроенного на Митрофановском кладбище. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД. Сейчас полицейские разыскивают вандалов.

Неизвестные повредили на кладбище несколько десятков надгробий. Разбитые плиты и кресты первыми обнаружили челябинцы, пришедшие 14 декабря навестить могилы близких. Горожане обратились в полицию.

Это не первый случай вандализма в Челябинске. В июле разгромили надгробия на Успенском кладбище.

Напомним, суд запретил продолжать захоронения на Митрофановском кладбище, поскольку оно находится во втором поясе санитарной охраны, рядом с Шершневским водохранилищем и городским бором. Мэрия Челябинска обжаловала решение суда.

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