После погрома на челябинском кладбище возбудили уголовное дело

Полицейские разыскивают виновников погрома
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Челябинске возбудили уголовное дело о надругательстве над местами захоронения после погрома, устроенного на Митрофановском кладбище. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД. Сейчас полицейские разыскивают вандалов.
Неизвестные повредили на кладбище несколько десятков надгробий. Разбитые плиты и кресты первыми обнаружили челябинцы, пришедшие 14 декабря навестить могилы близких. Горожане обратились в полицию.
Это не первый случай вандализма в Челябинске. В июле разгромили надгробия на Успенском кладбище.
Напомним, суд запретил продолжать захоронения на Митрофановском кладбище, поскольку оно находится во втором поясе санитарной охраны, рядом с Шершневским водохранилищем и городским бором. Мэрия Челябинска обжаловала решение суда.
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