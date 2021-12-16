Комсомольский проспект в Челябинске отправят на вторую реконструкцию

Комсомольский проспект будут снова переделывать в следующем году. Фото: Ольга СЕМЕНЮК

В Челябинске будут исправлены ошибки, которые были допущены при реконструкции Комсомольского проспекта. Новые работы должны начаться в 2022 году. Об этом заявил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев на выставке «Транспорт большого города. Дороги. Логистика».

— В следующем году мы организуем штаб, куда будут входить представители областного ГИБДД и администрации Челябинска. Допущенные ошибки проанализируем и исправим, — сказал Алексей Нечаев.

Из допущенных при реконструкции недочетов Нечаев отметил снижение полос для автомобилистов, а также велодорожку, которую, по его мнению, можно было вынести на тротуар.

Накануне из мэрии Челябинска уволился чиновник, отвечавший за реконструкцию Комсомольского проспекта. Речь идет о бывшем заместителе главы города Максиме Куляшове. Ему уже нашли временную замену.

Напомним, ремонт Комсомольского проспекта в Челябинске провели летом 2021 года. На улице создали выделенные полосы для общественного транспорта и частично изменили схему проезда. Предполагалось, что это увеличит скорость движения транспортного потока и снизит количество пробок. Однако после нововведений автомобилисты стали жаловаться на заторы в часы пик и трудности с проездом по перекресткам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтактфе, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru