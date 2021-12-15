Из мэрии Челябинска уволился чиновник, отвечавший за реконструкцию Комсомольского проспекта

Максим Куляшов уволился по собственному желанию.

Заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов ушел из мэрии Челябинска по собственному желанию. Приказ о его увольнении был подписан в среду, 15 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

— С 16 декабря обязанности заместителя главы по дорожному хозяйству и транспорту будет временно исполнять Владимир Шамне, — прокомментировал начальник пресс-службы мэрии Владимир Сафонов.

Максим Куляшов отвечал за реконструкцию Комсомольского проспекта, которую сейчас критикуют челябинцы. Также свое недовольство на прямой линии по этому вопросу высказывал губернатор региона Алексей Текслер.

Напомним, ремонт Комсомольского проспекта в Челябинске провели летом 2021 года. На улице создали выделенные полосы для общественного транспорта и частично изменили схему проезда. Предполагалось, что это увеличит скорость движения транспортного потока и снизит количество пробок. Однако после нововведений автомобилисты стали жаловаться на заторы в часы пик и трудности с проездом по перекресткам. В мэрии заявили, что водители правы лишь отчасти.

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