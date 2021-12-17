Противницу QR-кодов в Челябинске вызвали в суд из-за попытки прорваться в ЗСО

Охранники не пустили протестующих на депутатское заседание. Фото: Валентина Волкова

В отношении активистки партии «Яблока» из Миасса Валентины Комковой составили два административных протокола после акции протеста 25 ноября. Тогда недовольные перспективой введения QR-кодов граждане вступили в потасовку с охраной в здании регионального Законодательного собрания.

Как рассказал председатель челябинского отделения «Яблока» Ярослав Щербаков, протоколы составили по статьям о нанесении побоев и нарушение порядка проведения публичных мероприятий.

Рассматривать дело суд будет 20 декабря.

Валентина Комкова рассказала, что дала объяснения в отделе полиции в Челябинске, но протоколы стали для нее неожиданностью. Один ей вручили в полиции, второй — после визита в мировой суд. По словам активистки, документы оформили ненадлежащим образом, в них недоставало подписей свидетелей.

Валентина Комкова намеревается привлечь к ответственности противоположную сторону конфликта в ЗСО.

— Я подала заявления о превышении полномочий сотрудником ЧОПа и о бездействии председателя Заксобрания Александра Лазарева, — рассказала Валентина Комкова.

Напомним, 25 ноября в региональном парламенте обсуждали возможность введения QR-кодов в самолетах и поездах дальнего следования. Противники инициативы попытались прорваться на заседание и подрались с охранниками в фойе Заксобрания.

Ранее оштрафовали еще одну участницу акции протеста — пенсионерку, которая стояла возле ЗСО с плакатом, требуя отставки спикера Александра Лазарева.

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