Фигуранта дела о коррупции в челябинском ПФР оставили под домашним арестом до февраля

Всего на скамье подсудимых по делу о коррупции в челябинском ПФР находятся 3 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинский областной суд в пятницу, 17 декабря, не стал менять меру пресечения начальнику административно-хозяйственного отдела регионального ПФР Рудольфу Зайцеву. Он останется под домашним арестом до 11 февраля 2022 года. Как сообщили в пресс-службе облсуда, апелляцию подавал адвокат обвиняемого.

— Постановление вступило в законную силу, — прокомментировали в Челябинском областном суде.

Рудольф Зайцев обвиняется в получении взятки. По версии следствия, глава коммерческой организации дал ему деньги в размере более 1 млн рублей за покровительство.

Также под следствием находится замначальника челябинского отделения ПФР Александр Орехов. Ему вменяют получение взятки в размере более 3 млн рублей. Сейчас Орехов находится под домашним арестом.

По обвинению в коррупции задержали и главу челябинского отделения ПФР Виктора Чернобровина. Его сначала отправили в СИЗО, но позже меру пресечения заменили на домашний арест. По версии следствия, Виктор Чернобровин получил 26 млн рублей от представителя охранной компании за помощь в заключении контракта на охрану территориальных подразделений Пенсионного фонда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтактфе, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru