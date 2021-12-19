Челябинский аэропорт закрыли из-за снегопада

Взлетно-посадочную полосу чистят от снега Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сильный снегопад, начавшийся в Челябинске в ночь с 18 на 19 декабря, остановил работу аэропорта. Задерживаются как рейсы из Челябинска, так и самолеты, которые должны были прилететь из других городов.

Отменены рейсы авиакомпании «Победа» из Челябинска в Москву и Санкт-Петербург. Не состоялись также полеты по маршрутам «Екатеринбург-Челябинск», «Душанбе-Челябинск», «Москва-Челябинск» и «Санкт-Петербург-Челябинск».

На более позднее время отложили вылет самолетов из челябинского аэропорта в Ростов-на-Дону Сочи, Москву, Омск, Шарм-эль-Шейх, Казань. В частности, в столицу Татарстана самолет должен был отправиться еще в 23:55 18 декабря, но теперь вылет назначен на 12:30 19 декабря.

Согласно табло аэропорта, с задержкой приземлятся самолеты из Красноярска, Сочи, Екатеринбурга, Омска, Москвы, Волгограда.

В пресс-службе челябинского авиапредприятия пояснили, что аэропорт не будет функционировать ло 11:00 19 декабря. К этому времени должны расчистить от снега взлетно-посадочную полосу.

Напомним, 1 декабря в челябинском аэропорту самолет выкатился за пределы полосы после посадки. После этого в отношении работников авиапредприятия возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи считают, что полосу плохо подготовили к работе в условиях снега, дождя и гололеда.

С критикой на руководителей челябинского аэропорта обрушился также глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько. Он обвинил менеджеров в безответственности и некомпетентности. В аэропорту в ответ сообщили, что уже предприняли меры по повышению безопасности.

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