В Челябинске назначили нового заместителя мэра по дорожному хозяйству и транспорту

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске назначили нового заместителя главы города по дорожному хозяйству и транспорту — им стал Андрей Евгеньевич Ксензов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации. Ранее чиновник работал в Крыму на посту заместителя министра транспорта, а теперь сменит ушедшего в отставку Максима Куляшова.

Андрей Ксензов окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище в 1987 году, а в 1999 прошел переподготовку в Сибирской академии государственной службы. За его плечами богатая управленческая карьера, в том числе на постах заместителя губернатора Новосибирской области и заместителя главы Новосибирска. С 2017 по 2020 работал начальником управления организации дорожной деятельности в Государственном комитете дорожного хозяйства Крыма.

Напомним, ранее должность замглавы по дорожному хояйству и транспорту Челябинска занимал Максим Куляшов. На прошлой неделе он ушел в отставку по собственному желанию. Куляшов отвечал за реконструкцию Комсомольского проспекта, которую сейчас критикуют челябинцы. Свое недовольство на прямой линии выражал и губернатор региона Алексей Текслер.

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