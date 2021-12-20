В Челябинске на линию выпустят 42 новых автобуса

Фото: администрация Челябинска

В системе общественного транспорта Челябинска 20 декабря начинают работать 42 новых автобуса на газомоторном топливе. Об этом на совещании в мэрии сообщил глава комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров.

Автобусы, которые выйдут на линию — часть крупной партии машин, на которую в 2021 году потратили 1,9 млрд рублей. В Челябинск поступили все 157 купленных автобусов марок «ЛиАЗ» и «Волгабас», но отправить их на маршруты сразу оказалось невозможно: потребовалось проводить дооборудование. Кроме того, на зеленые борта машин наносят специально разработанный для челябинского общественного транспорта рисунок.

— Забрендировано 95 автобусов, оборудовано камерами видеонаблюдения 133. Еще 25 автобусов дооборудованы устройствами бесконтактной оплаты проезда, — рассказал о подготовке машин к работе Ринат Кучитаров.

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