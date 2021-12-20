Наталья Котова попросила челябинцев не «минировать» ТРК: «Перестаньте этим заниматься»

Мэр напомнила об ответственности за ложные сообщения Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мэр Челябинска Наталья Котова попросила челябинцев не заниматься телефонным терроризмом и внимательней следить за детьми. Она обратилась к горожанам во время совещания в администрации.

— Сейчас появились сообщения о якобы представляющих опасность предметах в магазинах, торговых комплексах. Хочу обратиться к жителям города, Перестаньте этим заниматься по одной простой причине: это отвлекает и силы, и средства, и итог, не дай бог, будет неприятный, — сказала Наталья Котова.

— Просьба проконтролировать своих детей, кто чем занимается, — добавила она, уточнив, что ложные сообщения о бомбах часто оставляют именно несовершеннолетние.

«Неприятный итог», по словам мэра — это возможная уголовная ответственность. Наталья Котова рассказала об уголовном деле, которое возбудили после лжеминирования челябинского ТРК «Башня». 34-летний не судимый ранее горожанин из хулиганских побуждений сообщи в полицию о якобы существующей опасности.

Напомним, 34-летнего челябинца после телефонной шутки обвинили в заведомо ложном сообщении о теракте, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

С начала декабря уже дважды появлялись ложные сообщения о минировании челябинского аэропорта. Первое пришло 1 декабря, сразу после того, как аэропорт открылся после ЧП с выкатившимся за пределы полосы самолетом. Во второй раз бомбу в здании аэровокзала искали 10 декабря, пассажирам пришлось экстренно эвакуироваться на улицу.

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