На территории челябинского аэропорта не нашли бомбу

Предупреждение о минировании оказалось ложным Фото: Андрей АБРАМОВ

Территорию челябинского аэропорта обследовали сотрудники правоохранительных органов. Это сделали по тревоге после сообщения о минировании которое прислали на электронную почту воздушной гавани.

— Информация об угрозе не подтвердилась. Аэропорт работает в штатном режиме — сообщили в пресс-службе авиапредприятия.

Пассажир, собирающийся улететь в Минеральные Воды подтвердил КП-Челябинск, что аэропорт работает, на рейс открыли посадку.

Напомним, минувшей ночью челябинский аэропорт прекращал работу после ЧП: самолет из Казани при посадке выкатился за пределы полосы. Причиной происшествия назвали сильный ветер и гололед. Из-за опасных метеоусловий отложили несколько рейсов. В аэропорту застряли около тысячи пассажиров. Едва самолеты начали отправлять, как работу аэровокзала прервало сообщение о минировании.

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