Челябинский аэропорт снова закрыли из-за снегопада

На взлетно-посадочной полосе убирают снег Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром 21 декабря челябинский аэропорт прекратил работу из-за погодных условий: начался сильный снегопад.

В пресс-службе авиапредприятия сообщили, что аэропорт будет закрыт до 13:10. К этому времени рассчитывают очистить взлетно-посадочную полосу.

Обновлено. Аэропорта закрыт до 16:10.

Пассажирам рекомендуют перепроверять время вылета и прилета по онлайн-табло. Задержек рейсов пока не произошло.

Напомним, в предыдущий раз аэропорт закрывался два дня назад.

Ранее из-за последствий дождя и снегопада у воздушной гавани возникли проблемы. 1 декабря прибывший из Казани самолет выкатился за пределы полосы после посадки.

Глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько обвинил менеджеров челябинского аэропорта в безответственности и некомпетентности. В отношении работников авиапредприятия возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи считают, что взлетно-посадочную полосу не подготовили к работе в условиях снега, дождя и гололеда.

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