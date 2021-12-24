В Челябинске закончили расследовать уголовное дело первого замминистра строительства

Иван Белавкин уже почти полгода провел в СИЗО. Фото: susu.ru

В СУ Следственного комитета закончили расследовать уголовное дело в отношении первого заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Ивана Белавкина. Об том сообщают в пресс-службе ведомства. Обвиняемому в получении взятки в крупном размере чиновнику грозит штраф от 3 до 5 млн рублей или лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

По версии следствия, Иван Белавкин получил более миллиона рублей от предпринимателя за помощь его фирме.

Во время расследования выяснилось, что замминистра купил жилье и земельные участки на сумму 8,3 млн рублей и оформил все на близких родственников. Деньги, на которые Иван Белавкин приобретал недвижимость, не упоминались в справках о доходах и расходах, которые чиновник ежегодно предоставлял.

Сейчас Иван Белавкин находится в следственном изоляторе. Адвокат замминистра просил смягчить подзащитному меру пресечения, но суд отказался это делать. Под стражей чиновника держат с начала лета. 3 июня его задержали прямо на рабочем месте.

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