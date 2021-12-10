Бывшего замминистра строительства Челябинской области снова не выпустили из СИЗО

Иван Белавкин начал работать в минстрое Челябинской области в 2004 году. Фото: susu.ru

Первый заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин останется в следственном изоляторе как минимум до 2 февраля 2022 года. Такое решение принял Челябинский областной суд.

Как рассказали в пресс-службе суда, Иван Белавкин обжаловал предыдущее постановление, по которому до февраля продлялся его срок содержания под стражей. Замминистра просил смягчить меру пресечения, но областной суд отказался это делать.

Ивана Белавкина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. В начале лета чиновника задержали прямо на рабочем месте. По версии следствия, замминистра, курировавший сферу ЖКХ, незаконно получил более 1 млн рублей от бизнесмена за помощь его предприятию.

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