В Челябинской области на углубленную диспансеризацию переболевших коронавирусом потратят почти 190 млн

Все переболевшие коронавирусом имеют право пройти диспансеризацию. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области на диспансеризацию тех, кто переболел коронавирусом, намерены потратить 185,6 млн. рублей. Деньги пойдут на углубленное обследование пациентов с осложнениями. Об этом сообщили в территориальном ФОМС Челябинской области.

На общую диспансеризацию в 2022 году будет потрачено на 57% больше средств, чем в уходящем году. В целом, оплата амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в следующем году вырастет на 1,8 млрд. рублей и составит 20,2 млрд. рублей.

В 2022 году будут введены также отдельные нормативы по специальности «Медицинская реабилитация» с размером тарифа 20,5 тыс. рублей за одно обращение.

КСТАТИ

Если вы переболели коронавирусом, стоит провериться: есть риск получить сердечно-сосудистые осложнения. О том, какие анализы нужно сдать — в простых карточках. Сохраняйте себе чек-лист, чтобы ничего не упустить.

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