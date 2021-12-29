В Челябинске демонтируют светящихся китов, установленных на новой набережной за 10 млн рублей

Высота конструкций составляет от 3 до 4,5 метров. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске подрядчик демонтируют фигуры светящихся китов, которые он установил на новой набережной реки Миасс. Об этом сообщили в мэрии города.

— По инициативе главы Челябинска Натальи Котовой в связи с низким качеством исполнения работ контракт с ООО «Городской дизайн» на монтаж арт-объектов на набережной реки Миасс расторгается по соглашению сторон. Фигуры будут демонтированы в ближайшие дни силами подрядчика. В рамках данного контракта никаких оплат не производилось, — сообщили в мэрии Челябинска.

Напомним, три кита появились на набережной на прошлой неделе. Они сделаны из прутьев и зеркал, а ночью на них загорается подсветка. Высота конструкций составляет от 3 до 4,5 метров.

Работы по созданию и установке фигур выполнила фирма «Городской дизайн» из города Пушкин (Ленинградская область). Ей должны были выплатить 9,7 млн рублей. Согласно контракту, на установку самого большого кита потратили 3,7 млн рублей, а за двух других было выделено в сумме 6 млн рублей.

Не всем горожанам понравился результат работы подрядчика. Челябинцы усомнились в качестве материалов, из которых сделаны фигуры. Вдобавок внешний вид фигур оказался далеко не таким же впечатляющим, как у зарубежного аналога, который брали за образец.

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