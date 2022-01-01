Из арт-сквера в центре Челябинска пропал стеклянный лес

Место, где стоял арт-объект огородили лентой. Фото: Кирилл Садыков, Ирина Фадюшина

Челябинцы заметили пропажу арт-объекта в новом сквере на набережной реки Миасс. Стекла с изображением зеленых деревьев, которые стояли возле здания старой электростанции, демонтированы. Площадка огорожена лентой.

В пресс-службе мэрии журналисту КП-Челябинск пояснили: лес увезли на реставрацию.

— Необходимо устранить недостатки и удалить надписи, — сообщили в администрации.

Напомним, новую набережную и арт-сквер открыли для посетителей 11 сентября, в День города. Торжественное мероприятие провели неделей позже. Что посмотреть на новой набережной, — в нашей подборке.

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