С новой набережной в центре Челябинска убрали туалет

Туалет перенесли в другое место, чтобы подключить к коммунальным сетям Фото: Кирилл САДЫКОВ

Вслед за скандальными китами из арт-сквера на новой набережной в Челябинске исчез общественный туалет. Он стоял возле офисного центра «Ньютон».

Как уточнили в мэрии Челябинске, его переместили на другое место — ближе к зданию старой электростанции.

— Там, где он изначально был установлен, нет сетей центральной канализации и нужно было откачивать. Поэтому нашли место, где он также доступен всем гуляющим, но не требует откачки, так как подключен к сетям, — прокомментировали КП-Челябинск в пресс-службе челябинской мэрии.

Также ранее из арт-сквера в центре Челябинска пропал стеклянный лес. Мы узнали, что с ним.

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