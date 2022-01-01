На набережной в Челябинске убрали скандальные фигуры китов

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске демонтировали фигуры светящихся китов, которые установили в декабре на новой набережной. Их качество смутило горожан и администрацию, поэтому на днях мэр Котова распорядилась убрать неудачные объекты.

Напомним, три кита были сделаны из прутьев и зеркал, а ночью на них загоралась подсветка. Высота конструкций составляет от 3 до 4,5 метров.

Работы по созданию и установке фигур выполнила фирма «Городской дизайн» из города Пушкин (Ленинградская область). Ей должны были выплатить 9,7 млн рублей. Согласно контракту, на установку самого большого кита потратили 3,7 млн рублей, а за двух других было выделено в сумме 6 млн рублей.

Не всем горожанам понравился результат работы подрядчика. Челябинцы усомнились в качестве материалов, из которых сделаны фигуры. Вдобавок внешний вид фигур оказался далеко не таким же впечатляющим, как у зарубежного аналога, который брали за образец.

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