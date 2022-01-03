Челябинская зоозащитница сообщила о мужчине, который сбросил собаку с седьмого этажа

По словам активистки, пса скинули с 7 этажа. Фото: Татьяна Фекличева/vk.com

В Челябинске очередной страшный случай с животным — утром 1 января с 7 этажа дома по улице Белопольского, по словам зоозащитницы Татьяны Фекличевой, сбросили собаку. В ГУ МВД по Челябинской области инцидент подтвердили. Был ли это несчастный случай или умышленное причинение вреда животному — разбирается участковый.

— В период с 10.30 до 11.00 утра мужчина, который живет по улице Белопольского, заманил к себе домой собаку с биркой и ошейником. После чего выкинул с балкона 7 этажа, собака погибла, — пишет Татьяна Фекличева.

Зоозащитница также разместила на своей странице во «ВКонтакте» видео с камер наружного наблюдения с моментом падения животного.

По данным ГУ МВД по Челябинской области, такой случай действительно зафиксирован — заявление поступило в отделение полиции «Кременкульский» Сосновского района Челябинской области. В обстоятельствах сейчас разбирается участковый.

Это уже не первый случай жестокого обращения с животными. В Челябинске не утихает история девочки, которая могла расчленить котенка на северо-западе города. Недавно ее поместили в центр содержания малолетних. Но это успокоило далеко не всех людей. Многие «зоозащитники» остались недовольны таким мягким, по их мнению, наказанием, о чем открыто заявили в соцсетях. Журналисты КП-Челябинск разобрались в ситуации подробнее.

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