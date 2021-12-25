Школьницу-живодерку, которая расчленила котенка в Челябинске, поместили в центр временного содержания

Растерзанного котенка нашли в подъезде. Фото: предоставлено "Комсомолке"

13-летнюю школьницу, которая жестко растерзала котенка в микрорайоне «Академ Riverside» Челябинска и оставила кровавое послание «I kill you», поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Об этом КП-Челябинск сообщил источник, близкий к процессу.

— Девочку поместили в центр временного содержания по решению суда, — сообщили КП-Челябинск.

Первое судебное заседание было назначено на 10 декабря, но девочка с мамой скрылись. Их искала полиция. Мама школьницы изначально была не против помещения дочери в центр временного содержания, но после поднявшейся шумихи пошла на попятную.

Об истории, потрясшей город, стало известно 27 ноября. Котенка нашли разорванным на четыре части, а в рот отрубленной головы была вставлена сигарета. После этого убийца кровью животного написал на переходной балконной двери «I kill you».

Девочку нашли по камерам видеонаблюдения. Было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными» (ч. 2 ст. 245 УК РФ). Однако ответственность по этой статье наступает с 16 лет, а, значит, тюрьма ей не грозит. Максимум — школьницу могут поместить в центр временного содержания, где она может находиться до 30 суток. Но общественность требует привлечь ее к уголовной ответственности — петиция появилась на сайте Change.org.

Девочку нашли по камерам видеонаблюдения. Фото: соцсети

Зоозащитники провели свое расследование и выяснили, что подросток поступает так не первый раз — им стало известно о как минимум трех аналогичных случаях. Зоозащитница Татьяна Фекличева утверждает, что мать малолетней живодерки была в курсе зверств и даже сама помогала девочке забирать животных у людей, которым они были не нужны.

По информации КП-Челябинск девочка находилась на семейном обучении. Она посещала музыкальную школу, два года назад она стала стипендиатом управления культуры администрации города. Также она побеждала на олимпиадах.

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