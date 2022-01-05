Прокуратура проверит телетрапы в аэропорту Челябинска после того, как пассажиры не смогли выйти из самолета

Фото: Андрей АБРАМОВ

В среду, 5 января, пассажиры рейса «Победы», прилетевшего в Челябинск из Москвы, около 40 минут не могли выйти из самолета. В аэропорту сломался телетрап. Борт пришлось отбуксовать на стоянку и доставить пассажиров автобусом.

В причинах случившегося предстоит разобраться транспортной прокуратуре.

— Проводится проверка в сфере защиты прав потребителей, в ходе которой будет дана оценка технического состояния спецтехники, предназначенной для обслуживания пассажиров, — сообщили в надзорном ведомстве.

Телетрапы появились в челябинском аэропорту после строительства нового терминала внутренних авиалиний. Но радость пассажиров длилась недолго. Челябинцы начали возмущаться, что при наличии телетрапов их доставляют до самолета на автобусах. Зимой в них холодно, да и соблюдать дистанцию в период пандемии тоже плохо получается. И вот, как это объяснили в аэропорту.

Оказалось, воздушная гавань зарядила большой ценник. По данным УФАС на апрель 2021 года, тариф составляет 23 тыс. рублей/час, в других аэропортах — в диапазоне от 2 тыс. до 21 тыс. рублей в час.

УФАС оштрафовало аэропорт на 333 тысячи рублей. Руководство авиапредприятия подало на апелляцию. В декабре Арбитражный суд признал законным решение антимонопольщиков о выдаче предписания аэропорту.

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