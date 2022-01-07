Пропавшие в Казахстане челябинские хоккеисты вышли на связь с родителями

Кадр с последней игры казахского "Арлана" 5 января.

Трое 18-летих хоккеистов из Челябинска, которые уехали играть в Казахстан по контракту и пропали, нашлись. В городе Кокшетау, где сейчас находятся парни, заработал ранее отключенный интернет. Один из парней сразу сообщил о себе матери.

– В Кокшетау ночью появился интернет. Слава Богу поговорили с сыновьями, говорит в городе тихо, но игры все до 21 января отменили. Граница открыта только на выход, но как до нее добраться, если закрыты большие города – непонятно, – рассказала КП-Челябинск мама одного из хоккеистов.

Напомним, молодые люди отправились в соседнюю республику, чтобы играть в хоккей за молодежный клуб «Арлан», с которым у них заключен контракт. Последний матч с участием парней прошел 5 января. После этого информации о челябинцах не было.

С 2 января в Казахстане продолжаются массовые акции протестов. В стране введен режим чрезвычайного положения (ЧП). Он предполагает запрет на митинги и другие массовые собрания, комендантский час, определенные ограничения на въезд и выезд из населенных пунктов.

Жительница приграничной зоны с Челябинской областью, которая собиралась к дочери, сообщила о закрытии границы с регионом. Она не смогла выехать. Однако в пограничном управлении заявили о штатной ситуации на границе Челябинской области с Казахстаном.

Позже о запрете на въезд в Казахстан иностранцев сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя казахстанского посольства в Узбекистане. Однако эту информацию опроверг МИД Казахстана.

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