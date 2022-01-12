Челябинец пожаловался на подорожание билетов на поезд «Ласточка» в прокуратуру и УФАС

Проезд в «Ласточке» до Магнитогорска обойдется в 920 рублей. Фото: Ринат Ребров

Житель Челябинска пожаловался в УФАС и прокуратуру Челябинской области на резкое повышение стоимости проезда в скоростном электропоезде «Ласточка».

— «Блаблакар» до Магнитогорска стоит в 1,5 раза дешевле — 600 рублей против 920 рублей на «Ласточке». До Троицка — 300 рублей против 470 рублей, — рассказал автор обращения «Комсомольской правде — Челябинск». — Будут только студенты ездить по выходным с 50% скидкой.

Он привел в пример соседний регион. Например, «Ласточка» Екатеринбург — Каменск-Уральский в прошлом году стоила 253 рублей, с нового года 264 рублей — повышение на 4,34%. Билет на поезд Екатеринбург — Нижний Тагил обходился в 301 рублей, сейчас — 314 рублей.

В УФАС Челябинской области подтвердили, что жалоба поступила. Рассматривать ее будут в течение месяца. В прокуратуре Челябинской области пообещали прокомментировать позже.

Напомним, билеты подорожали с 1 января. Чтобы доехать из Челябинска до Карталов в эконом-классе придется заплатить 810 рублей (+60 рублей), в Троицк — 470 (+80 рублей), а в Магнитогорск — 920 (+120 рублей).

Стоимость проезда в первом классе выросла на 100 рублей по всем направлениям, кроме Тамерлан — Карталы, туда билет стоит 350 рублей вместо прежних 300.

Позже в миндортрансе региона разъяснили, что тариф регулируют власти региона. И повышение стоимости обусловлено условиями повышенной комфортности по сравнению с другим транспортом. В ведомстве также добавили, что «Ласточка» субсидируемая, и сейчас цена билета приближена к фактической. В миндортрансе напомнили — у жителей всегда есть альтернатива: автобусы и обычные поезда. Последние подорожали на уровень инфляции.

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