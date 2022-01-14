Заслуженного тренера России Владимира Рощенко оставили работать с челябинскими боксерами

Владимир Рощенко продолжил работу в спортивных школах Челябинска. Фото: boxing-74.ru.

Заслуженный тренер России по боксу Владимир Рощенко продолжает тренировать челябинских спортсменов. Эту информацию «Комсомольской правде-Челябинск» подтвердил руководитель регионального Центра спортивной подготовки по боксу Дмитрий Дягилев.

Дягилев сообщил, что Владимир Рощенко продолжает работать тренером в Центре спортивной подготовки и в спортшколе «Юный динамовец».

— Владимир Викторович сейчас ведет по две тренировки в день. В зале он загружен работой — и с молодыми и с более опытными боксерами. История с его увольнением уже в прошлом. Этот вопрос удалось решить и снять с повестки, — отметил Дмитрий Дягилев.

История со скандальным увольнением Заслуженного тренера, воспитавшего известного Сергея Ковалева и других чемпионов, стала известна в конце прошлого года. Из-за внутренних недопониманий Рощенко с Дмитрием Дягилевым и Евгением Вайнштейном руководство Центра решило просто сократить ставку и предложило именитому тренеру вакантную должность ... водителя автобуса. Тогда Владимир Викторович обратился с письмом к президенту России, в национальную федерацию бокса. На встрече с руководителем федерации Умаром Кремлевым Рощенко пообещали решить этот вопрос. Заслуженному тренеру посыпались предложения о работе из разных регионов. После этого в ситуацию вмешался губернатор Челябинской области Алексей Текслер, он сообщил, что Заслуженный тренер России останется работать в Челябинске. В минспорта позже заявили, что решение о сокращении Владимира Рощенко было преждевременным.

СПРАВКА «КП»

Владимир Рощенко за свою тренерскую карьеру воспитал четырех заслуженных мастеров спорта, 15 мастеров спорта международного класса, около 100 мастеров спорта СССР и России. Один из самых известных его учеников — заслуженный мастер спорта, чемпион мира среди профессионалов Сергей Ковалев.

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