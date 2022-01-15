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Общество15 января 2022 16:36

После многочисленных жалоб челябинские власти вернули автобус № 31 на прежний маршрут

С 1 января в городе введи новую транспортную схему
Сергей ГРУШАКОВ
Сергей ГРУШАКОВ
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Челябинцам после нововведений приходилось ездить с пересадками.

Челябинцам после нововведений приходилось ездить с пересадками.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске автобус №31, следующий от Академика Королева до ЧМК, вернется к прежнему маршруту движения. Как сообщили в администрации города, это сделано по многочисленным просьбам жителей.

Уже с 15 января автобус вновь начнет ходить через улицы Солнечная и Молодогвардейцев.

Напомним, что с 1 января в Челябинске введена обновленная транспортная схема. Несколько привычных маршрутов пустили по другим улицам. Одни жители восприняли перемены положительно, другие негативно. Оказалось, что власти пытались убрать дублирующие маршруты и сделали ставку на возможность пересадки, чтобы добраться до нужной остановки.

— Зашла в 51 автобус, как едет непонятно, кондуктора нет. Все пассажиры заходят, спрашивают. Неразбериха полная, — пожаловалась читательница КП-Челябинск.

При этом изменения совпали с повышением стоимости проезда на некоторых маршрутах. Вместо привычных 33 рублей теперь придется заплатить 38.

СПИСОК НОВЫХ МАРШРУТОВ читайте по ссылке.

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