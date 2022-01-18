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Происшествия18 января 2022 8:01

В Магнитогорске задержали подозреваемого в убийстве 35-летнего водителя

Молодой человек уже был судим
Олег КОСТЕНКО
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У погибшего осталась жена и двое детей. Фото: Соцсети.

У погибшего осталась жена и двое детей. Фото: Соцсети.

В Магнитогорске полиция задержала мужчину, который 14 января убил на дороге 35-летнего водителя. Как выяснилось, подозреваемый — местный житель, его 21 год. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Напомним, мужчина перегородил движение на проспекте Пушкина, неподалеку от Гортеатра, а когда к нему вышел водитель, он несколько раз ударил его ножом. После этого вооруженный человек сбежал. Раненый умер в больнице.

Как позднее сообщили КП-Челябинск в следственном комитете, убийца был в неадекватном состоянии.

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