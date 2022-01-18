В Роспотребнадзоре решили не выкладывать результаты проб воды в водоемах Челябинска

В прошлом году вода на Смолино не прошла проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый год управление Роспотребнадзора по Челябинской области проверяет качество воды в купелях на нормы СанПиН. Но в этот раз результаты до сих пор не выложили на сайт. И это притом, что официально проруби откроются сегодня, 18 января, в 18 часов.

Пробы воды на Смолино, Шершнях и Первом озере сотрудники Роспотребнадзора взяли еще 13 января. Об этом написано на сайте ведомства и говорится в ответе на запрос «Комсомольской правды-Челябинск». Материал для анализов брали из точек купания: это иордани на пляжах Каспийский берег, Восточный берег, Первоозерный и Солнечный берег, на Красных Казаков, 1 неподалеку от СНТ «Волна», в «Смолинопарке» и возле Богоявленского мужского монастыря.

На запрос журналиста «Комсомолки» о результатах исследований в управлении ответили, что они размещены на официальном сайте Роспотребнадзора по Челябинской области. Но никаких документов и новостей на эту тему там не опубликовано.

Уточнить, где могут лежать эти результаты, мы решили по справочному телефону ведомства:

— У нас нет лаборатории, это, наверное, в Центре гигиены и эпидемиологии, у них, — ответила женщина.

Но в вышеупомянутом центре предоставлять информацию нам отказались:

— Кто заказывал эти пробы, тот и получит результат. В данном случае это заказ был Роспотребнадзора, значит, он имеет право распространять информацию, — подчеркнули в справочном центре.

А переживать действительно есть о чем: в прошлом году вода в озере Смолино не соответствовала нормативам. Поэтому окунаться там на Крещение ведомство не советовало.

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